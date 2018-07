Trovato cadavere in auto con accanto molte siringhe: non si esclude l’overdose

Alessandria – Probabilmente è morto ieri mattina l’uomo di 35 anni trovato in Via Viora al Quartiere Cristo dai passanti, coricato sul sedile di guida della sua auto completamente reclinato. L’allarme è stato dato verso le cinque di ieri pomeriggio dalla moglie che dopo averlo cercato dappertutto lo ha trovato sull’auto ormai cadavere, mentre i carabinieri che si sono subito recati sul posto, ad una prima sommaria perquisizione hanno trovato nell’abitacolo, accanto al cadavere, aghi e siringhe, per cui non si esclude il decesso per overdose. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti l’uomo sarebbe uscito di casa venerdì a tarda sera dopo una violenta lite con la moglie e si sarebbe diretto in Via Viora dove ha parcheggiato l’auto in un cortile condominiale rimanendo a bordo per il violento temporale. Verso metà mattinata qualcuno lo avrebbe notato ancora sull’auto e lui pareva dormisse. Sul posto è intervenuta anche una squadra del 118, ma per l’uomo non c’è stato più niente da fare. È molto probabile che il magistrato disponga l’autopsia per chiarire la causa del decesso.