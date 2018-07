Arrestati truffatori napoletani

Vercelli – Due truffatori napoletani di 20 e 48 anni sono stati arrestati stamane dai carabinieri di Vercelli con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, concorso in tentata truffa e sostituzione di persona.

I due, fingendosi avvocati, avevano messo in piedi una vera e propria rete di raggiri ai danni di persone anziane.

Telefonando nelle case delle vittime, chiedevano ingenti somme di denaro per evitare l’arresto del figlio o del parente, a seguito di incidenti stradali in cui era stato coinvolto.

La scusa utilizzata era sempre la stessa: “tuo figlio ha causato l’incidente”.

Il modus operandi dei due non è, però, sfuggito ai carabinieri che, al termine di elaborate indagini, sono riusciti a catturarli.

I due malviventi sono responsabili di 36 colpi o tentati colpi, portati a termine in diverse province d’Italia tra maggio e giugno di quest’anno in Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana.

Si sono fatti consegnare dalle vittime contanti e ori per oltre 60.000 euro.

È ancora in corso da parte della procura di Vercelli, titolare dell’inchiesta, l’identificazione di altri due uomini che, fungendo da centralinisti, individuavano gli anziani da colpire.