Arrestato spacciatore del Mali ricercato in tutta Europa

Alessandria – Su di lui gravava un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Tedesca per produzione, vendita e acquisto di stupefacenti.

Per questo, lo scorso giovedì pomeriggio, la Squadra Mobile di Alessandria, nel corso di un controllo avvenuto a Castelceriolo, ha fatto scattare le manette ai polsi del maliano Alieu Dibba, 23 anni, residente a Cremona e in regola sul territorio nazionale.

Il giovane, che è di Timbouktou, è stato poi condotto nel carcere di Alessandria a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Torino.