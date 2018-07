Da AVO di Casale Momferrato

Apericena dei Volontari dell’Avo di Casale Monferrato la scorsa settimana al Gran Caffè di corso Valentino –

Il piacevole incontro, organizzato per salutare gli iscritti prima delle vacanze estive, è stato anche e soprattutto un’occasione per confrontarsi e cominciare a pianificare insieme quelli che saranno gli appuntamenti autunnali dell’Associazione: la giornata nazionale Avo (24 ottobre), il corso di formazione per i nuovi volontari, ecc.

Il corso inizierà ad ottobre, si articolerà in 5 lezioni pre-serali e si terrà come sempre nell’Aula Formazione dell’Ospedale Santo Spirito.

Prima dell’inizio delle lezioni i membri del Consiglio Direttivo incontreranno gli aspiranti volontari per conoscerli di persona.

Fin da ora è possibile contattare i responsabili per avere informazioni o comunicare la propria adesione.

Per info: Marina Pagliano, Presidente Avo, cell. 339 1415616 – Mirella Scagliotti, segretaria, cell. 333 7251484 dopo le ore 18.00.