Giovedì inizierà la preparazione atletica per il Casale

Casale Monferrato – Si avvicina l’inizio del ritiro per il Casale Fbc in vista della prossima stagione di serie D 2018-2019. I Nerostellati si ritroveranno giovedì 26 luglio allo stadio “Natale Palli” per i primi test fisici. Poi la preparazione proseguirà nei giorni successivi al campo sportivo di Terranova e al “Palli”. Domenica 29 luglio, alle 17,30, la prima amichevole con i monferrini che sfideranno Stay O’ Party. Giovedì 9 agosto, invece, i ragazzi allenati da mister Buglio se la vedranno con l’Albissola, neopromossa in Serie C. Domenica 12 agosto, in orario da definirsi, è in programma Casale FBC – Orizzonti United. La Coppa Italia Dilettanti scatterà il 19 agosto con le gare del turno preliminare mentre il 2 settembre inizierà il campionato.