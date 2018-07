Rinviati a giudizio 50 NO TAV – NO TERZO VALICO

Alessandria – È stato chiesto il rinvio a giudizio per i cinquanta attivisti che parteciparono a manifestazioni di protesta nei cantieri del Cociv, a Pozzolo Formigaro e ad Arquata Scrivia nella primavera del 2014. Il PM Andrea Padalino li ha incriminati, a vario titolo, per comportamenti al di fuori delle iniziative lecite che configurano principalmente i reati di invasione di terreni e danneggiamenti. Le manifestazioni di protesta per cui il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di cinquanta attivisti riguarda due episodi avvenuti ad aprile.

Il primo il 5 aprile. Il Questore di Alessandria aveva autorizzato un corteo che avrebbe dovuto fermarsi alla recinzione del cantiere “Pozzo Radimero” di Arquata Scrivia.

Dei settecento manifestanti che si erano mossi regolarmente circa 150 si staccarono dal gruppo e si diressero verso la recinzione, abbattendola e lanciando, come si legge nel capo d’accusa, “bottiglie di vetro, bastoni, pietre e caschi”. Rimasero feriti anche quattro carabinieri e un poliziotto. L’episodio successivo il 13 aprile che vide come scenario il cantiere Tav a cascina Romanellotta di Pozzolo Formigaro. Qui furono, secondo quanto riportato nel fascicolo “danneggiati, strappati e abbattuti circa trecento metri di rete arancione” che delimitava l’area dei lavori.