Anche Josè Altafini nella squadra di Alessandria Oggi

Moncalvo, Meluzzi, Fusaro, Guariniello, Mutti, Reisoli ed ora anche il grande José Altafini entra a far parte del novero di illustri collaboratori di Alessandria Oggi. Campione del Mondo nel 1958 col Brasile si Pelé, inizierà con noi una rubrica sul calcio professionistico con qualche sbirciata in Coppa dei Campioni come si chiamava la Champions League ai suoi tempi. Per lui il Mondiale appena vinto dalla Francia è stato anomalo in quanto i migliori sono stati decimati e la Francia ha vinto per assenza di avversari. Può darsi ma noi di Alessandria Oggi, prima che iniziasse la grande competizione, avevamo detto proprio Francia in finale http://www.alessandriaoggi.info/sito/2018/06/12/chi-potrebbe-vincere-i-mondiali-di-russia-2018/