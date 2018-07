Il Comitato dei 29 Comuni punta a riavere i tribunali chiusi con gli accorpamenti

Casale Monferrato – Casale potrà riavere il suo tribunale? La possibilità c’è dato che la capitale del Monferrato, con altri 28 comuni sedi di tribunali “minori”, ha chiesto un apposito incontro col Ministro della Giustizia. La decisione è stata presa proprio qualche giorno fa a Roma al Consiglio nazionale forense, organo istituzionale dell’Avvocatura. Il comitato dei 29 Comuni spera che, almeno per quei processi che, trasferiti da Casale nella seppur vicina Vercelli, hanno comunque subito rallentamenti nelle pratiche giudiziarie, si possa ipotizzare un ritorno degli uffici del vecchio tribunale, almeno per le pratiche di minor peso. Come sottolineato dal casalese Emanuele Capra bisogna togliere dal piano delle alienazioni l’edificio del Tribunale qualora ci sia la speranza della riapertura. Ma se ne saprà di più solo quando avverrà l’incontro delle 29 città col Ministro della Giustizia, che potrebbe già avvenire prima della pausa estiva. Oltre a Casale Monferrato, in provincia ad essere interessati a riavere il tribunale sono Tortona e Acqui Terme mentre in Piemonte gli altri Comuni sono Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, oltre alle vicine città lombarde di Voghera e Vigevano.