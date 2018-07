L’ex deputato alessandrino della Lega Maurizio Grassano tenta il suicidio gettandosi sotto le auto in transito

Pozzolo Formigaro – Maurizio Grassano, 56 anni di Spinetta Marengo, noto politico alessandrino militante della prima ora nella Lega Nord, quindi presidente del consiglio comunale di Alessandria e poi deputato al parlamento, avrebbe cercato di togliersi la vita nel tardo pomeriggio di venerdì scorso 20 luglio, tentando per due volte di buttarsi sotto le ruote di auto in transito lungo la strada statale 35 bis dei Giovi, nel tratto in cui attraversa il territorio del Comune di Pozzolo Formigaro.

Un gesto disperato ma anche grossolano, secondo quanto raccontato dagli automobilisti che stavano percorrendo il tratto di strada. Infatti, secondo la ricostruzione dei fatti, camminava sul ciglio della strada e appariva visibilmente in stato confusionale, ma per fortuna la sua indecisione unita alla prudenza degli automobilisti in transito che avevano capito la triste situazione, hanno evitato il peggio.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Tortona che, dapprima ha avvisato gli automobilisti di rallentare quindi ha avvicinato Grassano convincendolo a desistere dai suoi propositi.

L’ex esponente politico, che è apparso molto sudato e accaldato, non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato dai poliziotti all’Ospedale di Novi Ligure dove è stato sottoposto a TSO.

Maurizio Grassano, pupillo dell’ex sindaca di Alessandria Francesca Calvo, di recente è piombato in una forte depressione in quanto coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria a proposito della quale si era sempre professato innocente ma ciò non evitato l’espulsione dallla Lega di cui era stato un autorevole esponente.