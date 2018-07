È morto Marchionne

Zurigo – Sergio Marchionne, ex ad della Fca, 66 anni compiuti a giugno, è morto stamane alle 11 all’ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra per rimuovere un tumore al polmone. L’ultima sua uscita pubblica era stata due giorni prima, a Roma, alla consegna di una Jeep all’arma dei carabinieri. Ma era già affaticato e chi lo aveva visto quel giorno ricorda che parlava con difficoltà.

Dopo l’operazione le sue condizioni sembravano essersi stabilizzate, poi l’aggravamento.

I sanitari hanno parlato di “complicanze postoperatorie” anche se alcune indiscrezioni riferiscono che l’operazione non sarebbe andata perfettamente in quanto sarebbe stata lesionata l’aorta.

La situazione era precipitata all’inizio di questa settimana con l’amministratore delegato di Fca che non ha più ripreso conoscenza.

Venerdì scorso John Elkann aveva constatato che “Marchionne non” poteva “tornare a fare l’amministratore delegato”.

Sabato i consigli di amministrazione avevano nominato i successori.

Negli ultimi giorni Marchionne è stato assistito dai due figli, Alessio Giacomo e Johnatan Tyler, e dalla compagna Manuela.