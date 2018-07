I soliti idioti gettano i cassonetti dell’immondizia nella scarpata del bosco

Molare – Sembra proprio che non ci sia pace questa estate a Molare, luogo di villeggiatura dell’ovadese tra i più frequentati per i corsi d’acqua incontaminati e per i boschi che circondano la zona.

Due settimane fa la maleducazione di alcuni bagnanti aveva portato ad un acceso scontro con il primo cittadino, Andrea Barisone.

Adesso un nuovo, e più grave, episodio.

Alcuni idioti, nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 luglio, hanno rovesciato nove cassonetti che sono stati buttati giù dalla scarpata dalle porte di Olbicella finendo la loro corsa tra la vegetazione diversi metri più in basso.

Un atto che ha spinto il primo cittadino molarese a rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.

“Invito chiunque abbia notato qualcosa ad informare il Comune, grazie” ha scritto chiaramente Barisone sulla sua pagina Facebook anche se, al momento, non c’è stata nessuna risposta.

L’episodio ha richiesto un lavoro di circa due giorni da parte dei cantonieri che hanno dovuto recuperare i cassonetti e ripulire tutta la zona dall’immondizia che si era sparsa nel bosco.

Sui social si parla di una sorta di “vendetta” da parte di qualche bagnante che era stato coinvolto nello scontro col Sindaco avvenuto un paio di settimane fa.

Non vede, invece, collegamenti Barisone che, sempre sui social, ha sottolineato che “quello dei cassonetti è un episodio che si ripete quasi ogni anno e che credo sia opera di alcuni residenti della zona che si divertono in maniera stupida. Spero possano essere individuati”.

Intanto, per tentare di risolvere il problema dei bagnanti maleducati al fiume il Comune scriverà al neo prefetto Antonio Apruzzese.