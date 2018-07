La Sapsa di Silvano va all’asta

Silvano d’Orba – Quale destino per la Sapsa Bedding di Silvano d’Orba, azienda produttrice di materassi in lattice dal 1929, una delle maggiori realtà produttive della provincia di Alessandria, fallita nell’estate dello scorso anno?

Il 30 luglio è il giorno fissato per l’asta che vedrà sul piatto, divisi in tre lotti, parte produttiva, magazzini e scaffali.

Gli acquirenti potranno tentare di accaparrarseli tutti e tre, portando a casa il “pacchetto completo”, due o uno solo.

Ma la prudenza è d’obbligo dopo tante speranze deluse, e anche dai sindacati non si vuole fare il passo più lungo della gamba. “Lunedì sapremo se davvero c’è qualcuno disposto a comprare tutta o una parte degli stabilimenti e, nel caso, per farne cosa” hanno spiegato i sindacalisti Marco Sali, Filctem Cgil, e Roberto Marengo, Femca Cisl che, fin dall’inizio, hanno seguito le vicissitudini dell’azienda dell’ovadese.

Chi arriverà avrà ogni opzione: potrà decidere se far ripartire l’attività produttiva in qualsiasi settore o anche soltanto usare i capannoni per altri scopi. La speranza è comunque che il sito, in qualsiasi forma o veste, possa tornare a lavorare, riuscendo magari a riassorbire qualcuno dei dipendenti rimasti a casa.

Ma i sindacati non vogliono guardare lontano, anzi. C’è, infatti, in tempi stretti, un altro nodo importante da sciogliere ed è quello del futuro di una decina di lavoratori che da Sapsa sono andati alla Ibb, che oltre un anno fa ha affittato un ramo di Sapsa con la prospettiva di un rilancio che in realtà non c’è stato.

Ora si vorrebbe riportare il “ramo” sotto la Sapsa a stretto giro per permettere loro di insinuarsi nella procedura di fallimento e avere accesso al Tfr.

L’impegno a procedere da parte di Ibb c’è stato ma bisognerà vedere se si passerà dalle parole ai fatti.