Si chiamerà Lucuccaro o Cuccarolù il nuovo comune nato dalla fusione di Lu e Cuccaro?

Lu Monferrato – Lu e Cuccaro pronti a fondersi dopo l’approvazione dei rispettivi consigli comunali e il passaggio in Regione?

La prospettiva pare sempre più vicina dopo che, a Torino, la prima Commissione di Palazzo Lascaris ha approvato nei giorni scorsi i referendum per l’istituzione di cinque nuovi Comuni: Gattico Veruno, fusione di Gattico e di Veruno, provincia di Novara; Quaregna Cerreto, fusione di Quaregna e di Cerreto Castello, provincia di Biella; Valchiusa, fusione di Vico Canavese, Meugliano e di Trausella, Città metropolitana di Torino; Valdilana, fusione di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso, provincia di Biella e, nell’alessandrino, Lu e Cuccaro Monferrato.

Il referendum dovrebbe essere indetto tra la seconda metà di ottobre e la prima settimana di novembre e se tra i compaesani dovesse essere espresso parere favorevole i due territori convoleranno a “nozze”, ufficialmente uniti nel sacro vincolo delle agevolazioni e dei contributi statali (a Valdilana, nel biellese, la fusione porterebbe 29.000 euro tra il 2019 e il 2023).

La prospettiva della fusione non ha, comunque, trovato tutti d’accordo, perlomeno a Cuccaro dove è stato costituito un comitato, presieduto da Carlo Maranzana, che intenderebbe osteggiare la fusione. Anche se al momento, dal comitato non sono giunte ulteriori dichiarazioni.