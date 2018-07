Il bando di gara per la mensa comunale si incaglia sul costo del lavoro

Alessandria – Tutto rinviato ad agosto. Non si sblocca, perlomeno al momento, la situazione delle mense comunali alessandrine. Come ormai noto, la storica gestione di Aristor deve essere sostituita mentre il Comune ha deciso di ribassare di mezzo milione all’anno il costo, così ha fatto un bando con una base d’asta di 2,7 milioni annui.

Due i partecipanti: la cooperativa Lavoro e Solidarietà di Bari e l’associazione temporanea di impresa Dussmann e la Camst. La prima è stata quella ad offrire di meno con 840.000 euro previsti per il costo del lavoro. Aristor arrivava a 1,3, 1,4 milioni per cui l’offerta è stata ritenuta anomala e la dirigente comunale che segue l’appalto, Orietta Bocchio, ha richiesto chiarimenti.

Che sono arrivati martedì, ma non è finita in quanto è previsto un ulteriore incontro previsto per mercoledì 1° agosto alla presenza dei sindacati.

L’altro concorrente, l’associazione temporanea d’impresa Dussmann e Camst, prevede per il personale 1,289 milioni di euro, un po’ meno di Aristor.