Per Aral chiesto un concordato che porta dritto al fallimento

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo. Martedì il commissario Alessandro Giachetti (al centro nella foto web tra l’assessore Borasio a sinistra e il sindaco Cuttica a destra) – il cui mandato è scaduto da quasi un mese – ha presentato in tribunale la domanda per ammettere Aral Spa, la società consortile dello smaltimento rifiuti, al concordato preventivo. La giudice della sezione fallimentare dottoressa Caterina Santinello ha accettato la richiesta, ma questo non vuol dire niente perché per concedere il concordato preventivo occorrono requisiti che Aral, a quanto mi è dato sapere, non ha.

Innanzi tutto non ci sono soldi e per un concordato in cassa qualcosa bisogna pur avere.

Poi bisogna presentare la contabilità a posto ed aggiornata mentre Aral non sembra avere i conti in ordine.

C’è tempo fino a fine anno per mettere a posto tutto ma siccome i soldi non si stampano in cantina, e non ci sono, non si capisce che razza di concordato si possa chiedere in quanto la giudice, mettendo mani ai conti e constatata la totale assenza di liquidità, opterebbe per il fallimento, anche se la giurisprudenza è orientata verso soluzioni diverse dal fallimento se riferite ad enti pubblici. Infatti il fallimento di Amiu è stato un’anomalia.

A questo punto l’unica strada da percorrere sembra essere il bando di gara per assegnare il servizio di smaltimento rifiuti. Ci aveva già pensato Luciano Vandone nel 2010, ma non gli hanno dato il tempo di farlo perché l’hanno sbattuto sotto processo insieme a Fabbio e Ravazzano per motivi che continuano a sfuggire a chi scrive.

Ma questa è un’altra storia.

E io pago.