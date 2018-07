Una buona Alessandria vince facile ad Asti

Asti – Buona prestazione dell’Alessandria Calcio che, ieri, mercoledì 25 luglio, allo stadio “Censin Bosia”, ha battuto per 4-0 la squadra dell’Alfieri Asti, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. In bella evidenza Manuel Fischnaller (nella foto) che ha messo a segno una tripletta, un gol nel primo tempo su punizione e poi altri due nella ripresa, mentre la rete del poker è stata del neoarrivato Badan. Nel complesso si è vista una squadra che ha tentato qualche giocata in più rispetto alle primissime uscite, provando sempre a manovrare palla a terra già a partire dal reparto arretrato che ha visto il debutto anche di un altro nuovo acquisto, Prestia.

Presenti anche Cucchietti e De Luca, in campo con il nulla osta del Torino ma ancora non ufficialmente tesserati.

Venerdì e sabato la squadra si allenerà a porte chiuse in vista del primo appuntamento ufficiale in programma domenica. Al “Moccagatta”, alle 16,30, arriverà la Giana Erminio per la prima gara di Tim Cup 2018-2019. La squadra di Gorgonzola, dopo ben 23 anni, non ha più a guidarla in panchina mister Cesare Albè, sostituito dal suo vice Raul Bertarelli.