Una targa nello zaino ha tradito i maxitrafficanti di auto

Alessandria – Un vero e proprio mercato nero di automobili quello scoperto dalla Polizia Ferroviaria di Alessandria in un’indagine che è durata due anni e che ha portato alla confisca e al sequestro di quasi novecento veicoli. Tutto era cominciato nel dicembre 2015 con gli agenti della Polfer alessandrina che si erano imbattuti in due giovani cittadini rumeni di 30 e 26 anni, uno residente a Genova e l’altro in Romania. Sono stati sorpresi in treno privi di biglietto e con nello zaino di uno dei due una targa di automobile.

La cosa insospettì non poco gli agenti che iniziarono subito le indagini per inquadrare meglio chi fossero i due e far luce sul possesso della targa.

Emersero delle incongruenze tra la versione raccontata dai due stranieri e la banca dati della Polizia e di settore e non ci volle molto perché gli agenti scoprissero delle incongruenze tra la versione raccontata dai due stranieri e la banca dati della Polizia e di settore.

La Polfer alessandrina individuò centinaia di auto intestate alla stessa persona, facendo subito scattare una serie di accertamenti a cascata da parte del personale della Squadra Mobile nell’arco di due anni.

Furono ascoltate circa quaranta persone che a vario titolo, in Piemonte, Liguria e Lombardia, si erano occupate della compravendita dei veicoli. Altri controlli furono svolti a Genova per provare la falsità delle dichiarazioni rese dal rumeno.

Ciò che emerse alla fine delle indagini fu un vero e proprio maxitraffico di veicoli che vedeva come figura centrale il trentenne rumeno che aveva continuato per diverso tempo ad acquistare e intestarsi ben 303 veicoli, usufruendo dei benefici fiscali riservati ai commercianti di auto ma senza averne titolo e causando un danno al Pubblico Registro Automobilistico pari a 98.852 euro, oltre alle sanzioni previste. L’intestazione fittizia dei veicoli permetteva ai reali utilizzatori di restare anonimi e c’erano diverse vetture utilizzate per fini illeciti con a carico sanzioni amministrative di ogni genere.

Tra i vari reati, degni di nota quelli consumati a Padova e nel milanese per compiere furti in appartamento.

A San Donà di Piave una di quelle autovetture è stata utilizzata da cittadini colombiani per spacciare cocaina. Tutti i veicoli fittiziamente intestati sono stati sottoposti a sequestro e confisca con una misura di prevenzione emessa dal Tribunale di Genova.

Oltre al trentenne rumeno, nel maxitraffico la Polfer ha scoperto una vera e propria rete di persone collegate al cittadino rumeno, cui facevano parte un uomo del Gambia residente nel comune di Cinisello Balsamo con altri 146 veicoli intestati e un danno al Pubblico Registro Automobilistico di euro 67.513, oltre alla stessa convivente e connazionale del rumeno residente a Genova, alla quale erano stati intestati altri 444 veicoli intestati, con 149.609 euro di danno.

La tecnica scoperta dalla Polfer ed utilizzata dai responsabili della maxitruffa consentiva non solo l’intestazione fittizia di veicoli ma un grosso risparmio per quanto concerne il passaggio di proprietà: fingendosi “commercianti di auto”, infatti, si pagavano solo la c.d. “minivoltura” con un danno complessivo accertato a carico del Pubblico Registro Automobilistico di 315.974 euro.

Alla fine tre persone sono state denunciate per truffa aggravata perché commessa ai danni di Ente pubblico, false dichiarazioni sulle proprie qualità personali e falsità ideologica alle Autorità Giudiziarie di Genova, Alessandria, Monza.

Su altre persone coinvolte a vario titolo, tra responsabili, collaboratori ed acquirenti, le Procure stanno valutando il loro concorso nei reati o il favoreggiamento.