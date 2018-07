Amazon passa alla storia con conti da record

Roma (Cristiana Gagliarducci – Money.it) – La trimestrale di Amazon ha ancora una volta riscontrato il parere favorevole del mercato e le azioni societarie sono balzate nel mercato after-hours.

D’altronde, con dati del genere sarebbe stato strano il contrario. Sia i ricavi che l’utile netto trimestrale di Amazon hanno rivisto al rialzo anche le più rosee aspettative degli analisti, e hanno puntato ancora una volta sul momento particolarmente positivo che l’azienda di Jeff Bezos sta vivendo.

Tra i dati più eclatanti della relazione finanziaria ieri pubblicata anche quelli relativi all’aumento degli acquisti online e alla crescente domanda di servizi cloud. Nel dettaglio, però, è stato l’utile netto di Bezos ad entusiasmare gli analisti e gli investitori. Il dato non ha soltanto rivisto al rialzo le stime del consensus ma ha altresì dimostrato una crescita di ben 12 volte rispetto a quello precedente.

La trimestrale di Amazon sotto la lente

Il colosso dell’e-commerce ha archiviato il secondo trimestre dell’anno con un balzo a doppia cifra percentuale dei ricavi. Questi ultimi, infatti, sono aumentati di uno strabiliante 39% e sono balzati dai $37,96 miliardi del pari periodo 2017 a quota $52,89 miliardi. A parità di tassi di cambio, i ricavi di Bezos sarebbero cresciuti del 37%.

Le attese della stessa Amazon, comprese tra i 51 e i 54 miliardi di dollari sono state centrate, così come più o meno quelle degli analisti a 53,37 miliardi.

Ancora sul fronte ricavi la trimestrale aziendale ha specificato che quelli della divisione Web Services sono schizzati del 49% su quota $6,11 miliardi.

In generale, la crescita ha trovato ragion d’essere nei servizi cloud e nella pubblicità. Il CEO di Amazon, Brian Olsavksy ha definito i due business come i più grandi contribuenti del successo di Amazon e dei suoi ricavi.

L’utile vola oltre le attese

Se il balzo dei ricavi è stato eclatante, non da meno è risultato quello dell’utile netto trimestrale di Amazon. Dai 197 milioni di dollari del pari periodo 2017 il dato è schizzato su quota 2,53 miliardi. L’EPS è così volato da quota $0,4 a quota $5,07, ben oltre le attese degli analisti a $2,48.

Ancora una volta la società ha fatto la storia. Il secondo trimestre del 2018 è stato il terzo consecutivo in cui Bezos ha ottenuto un utile superiore al miliardo di dollari, un traguardo, questo, raggiunto per la prima volta con l’ultima trimestrale Amazon del 2017.