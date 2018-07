Bent – Polizia criminale

È un film di genere thriller del 2018, diretto da Bobby Moresco, con Karl Urban e Sofia Vergara. Uscita al cinema il 25 luglio 2018. Durata 96 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Il film racconta la storia di Danny Gallagher (Karl Urban), un detective della narcotici che dopo essere stato screditato viene sospeso dal servizio ed imprigionato. In seguito al suo rilascio decide di pianificare una vendetta nei confronti di chi lo ha incastrato ed ha ucciso il suo collega. Durante le indagini, si dovrà confrontare con il suo mentore (Andy Garcia), un ex poliziotto in pensione che per tutta la vita ha combattuto contro la corruzione e con uno spietato e seducente agente governativo (Sofia Vergara).

* DATA USCITA: 25 luglio 2018

* GENERE: Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Bobby Moresco

ATTORI: Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, Vincent Spano, Grace Byers, Trai Byers, John Finn, Patrick Brennan

Megaplex Stardust Tortona

Dal 25 luglio

SALA 6 – 20:30

* PAESE: USA

* DURATA: 96 Min

* DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures