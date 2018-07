Gli alessandrini dovrebbero correre in aiuto dell’ex onorevole Gianni Rivera al quale hanno quasi dimezzato il vitalizio

Per la nuova legge i vitalizi sono stati sensibilmente ridotti, anche quello dell’alessandrino Gianni Rivera, il grande fuoriclasse del calcio che alla fine della carriera da calciatore ha iniziato, spinto da Roberto Formigoni, quella di parlamentare. Gli alessandrini dovrebbero allestire un gazebo in Piazzetta della Lega per raccogliere fondi necessari a dare all’onorevole Gianni Rivera il dovuto in quanto ha visto il suo vitalizio passare da quasi diecimila euro al mese a poco più di 5.000 euro. Ma il potente Rivera, per contro, cosa ha mai fatto per la sua Alessandria? Si meriterebbe tanta solidarietà? Ce lo dice Gigi Moncalvo.