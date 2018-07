È un film di genere commedia, avventura, biografico del 2016, diretto da Larry Charles, con Nicolas Cage e Wendi McLendon-Covey. Uscita al cinema il 25 luglio 2018. Durata 92 minuti. Distribuito da Koch Media.

Io, Dio e Bin Laden racconta la vera storia di Gary Faulkner(Nicolas Cage), un ex-detenuto disoccupato, una sorta di moderno Don Chisciotte, che armato solamente di una spada comprata su un canale televisivo, si recò in Pakistan undici volte allo scopo di catturare Osama Bin Laden e di consegnarlo alla giustizia, spinto dalla convinzione che Dio in persona glielo avesse chiesto. Seguendo Gary nei suoi viaggi, incontreremo una miriade di personaggi diversi: i vecchi amici di Gary del Colorado, i nuovi amici che incontra in Pakistan, i nemici che si fa nella CIA, persino Dio (Russell Brand), e Osama in persona (Amer Chadha-Patel). E tutti non potranno fare altro che lasciarsi ispirare e cambiare profondamente quando entreranno in contatto con una forza della natura come Gary. Io, Dio e Bin Laden è, in definitiva, la celebrazione di chi sa sognare in grande e di come il sogno di un uomo pieno di passione lo abbia trasformato da povero senzatetto a supereroe internazionale.

* DATA USCITA: 25 luglio 2018

* GENERE: Commedia, Avventura, Biografico

* ANNO: 2016

* REGIA: Larry Charles

ATTORI: Nicolas Cage, Wendi McLendon-Covey, Matthew Modine, Rainn Wilson, Russell Brand, Denis O’Hare, Amer Chadha-Patel, Paul Scheer, Will Sasso, Chenoa Morison

Megaplex Stardust Tortona

Dal 25 luglio

SALA 4 – 20:40 – 22:40

* PAESE: USA

* DURATA: 92 Min

* DISTRIBUZIONE: Koch Media