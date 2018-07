È un film di genere thriller del 2017, diretto da Brian Smrz, con Ethan Hawke e Rutger Hauer. Uscita al cinema il 25 luglio 2018. Durata 93 minuti. Distribuito da Eagle Pictures.

In Le ultime 24 ore, il film diretto da Brian Smrz, dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si risveglia in ospedale con al braccio un timer. Ha solo 24 ore di tempo per collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.

* DATA USCITA: 25 luglio 2018

* GENERE: Thriller

* ANNO: 2017

* REGIA: Brian Smrz

ATTORI: Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Anderson, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim

Megaplex Stardust Tortona

dal 25 luglio

SALA 5 – 20:40 – 22:40

* PAESE: USA

* DURATA: 93 Min

* DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures