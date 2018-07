Camminava di notte a centro strada con le cuffie alle orecchie: investita da un’auto è morta sul colpo

Cassine – Ha dell’incredibile l’incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte lungo la provinciale 30 tra Alessandria e Acqui Terme. Enza Gaibazzi, 21 anni di Cassine, aveva appena salutato il fidanzato che si era recato a casa per portare i cani con la promessa di raggiungerla subito dopo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la giovane ha iniziato a camminare verso Acqui Terme stando a centro strada con alle orecchie le cuffie per ascoltare un po’ di musica quando, a circa un chilometro dal paese, un operaio di 42 anni residente ad Acqui Terme, che aveva finito il turno in fabbrica, mentre rincasava al volante della sua la Kia Sportage ha visto la donna camminare a centro strada che evidentemente, indossando gli auricolari, non ha sentito arrivare l’auto e non ha potuto evitarla. La giovane è stramazzata a terra ed è morta sul colpo. L’automobilista l’ha subito soccorsa ed ha chiamato il 118. Fra i primi ad accorrere sul luogo dell’incidente è stato proprio il fidanzato della giovane che era tornato da casa dove aveva portato i cani. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118. Sulla tragedia sono in corso accertamenti dei Carabinieri che conducono le indagini.