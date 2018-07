La Mutua non rimborsa l’acquisto dei figli

di Andrea Guenna – Tutti parlano di diritti, ed è giusto che sia così in un mondo liberale come il nostro. Ma il liberalismo, a differenza del liberismo che è un’altra cosa, promuove una libertà cosciente e non selvaggia. “La mia libertà finisce dove comincia quella degli altri” ha scritto Alain, ovvero il filosofo e giornalista francese di fine ottocento Émile Auguste Chartier, parafrasando Immanuel Kant ed esprimendo un concetto semplice e perfetto: io posso fare quello che voglio se non offendo o danneggio il mio prossimo. Prossimo inteso in senso cristiano, che si riferisce a chi incontro, a chi mi sta vicino, a colui o colei con cui vivo. Ma non solo, perché “prossimo” può essere inteso anche in senso temporale: colui che deve venire; un figlio, per esempio. A questo punto qualcuno si affanna a difendere presunti diritti degli omosessuali, vuole che si sposino e inneggia al fatto che possano in qualche modo (molto complicato, costoso e non alla portata di tutti) mettere al mondo dei figli. Ecco, quei bimbi messi al mondo così, sono il prossimo e hanno dei diritti che la società – proprio perché non sono in grado di difendersi – deve garantire loro con una forza maggiore, se possibile, dei diritti degli adulti che, a differenza dei neonati, possono far valere le loro ragioni. E non si tratta di “consentire alle coppie omogenitoriali di veder riconosciuto il diritto ai loro figli di avere entrambi i genitori”, come afferma in modo un po’ troppo sbrigativo e superficiale la sindaca di Torino Chiara Appendino (nella foto), perché non di un diritto si tratta ma di un’imposizione.

Infatti il neonato di cui tanto si parla non può urlare con tutta la sua disperazione che vuole una mamma che lo coccoli e non due papà omosessuali. Non può dirlo, e questa società illiberale che non riconosce i suoi diritti gabella per libertaria una decisione che è tirannica, disumana, cinica, innaturale, incomprensibile, che pesa come un macigno sulla testa di quel neonato che pagherà per tutti.

Viviamo in un mondo che s’è inventato nuove vittime sacrificali agli dei, come i figli delle coppie omosessuali, bambini di serie B, capri espiatori di un olocausto voluto da una minoranza molto ben organizzata e molto aggressiva come quella degli omosessuali che, così facendo, dimostrano solo di essere degli egoisti capricciosi intenti a soddisfare i loro desideri senza curarsi troppo della sorte dei loro figli “costruiti” come se fossero un oggetto, sfruttando povere donne che affittano l’utero per 200.000 dollari.

Quei bambini non conosceranno mai la loro mamma perché sono “strappati” dall’utero appena dopo la fecondazione e “trasferiti” per il parto nell’utero di qualche indiana disperata che ha bisogno di soldi. In questo modo si ottengono due risultati schifosi: si fanno nascere degli orfani, e si pagano un sacco di soldi per fabbricarli. Fatto, quest’ultimo, altamente iniquo perché solo pochi possono permettersi di sborsare 200.000 dollari per comprarsi un figlio.

Ma se a perdere è solo il neonato, a guadagnarci sono: la lobby gay mondiale, la mafia delle cliniche specializzate in questi autentici abomini, i politici in malafede e quelli privi di argomenti che si riducono a svilire ciò che è più sacro al mondo, la vita, ma quella vera, quella naturale che ci ha donato il Padreterno.

E poi, le femministe dove sono finite? Perché non si ribellano al fatto che delle donne sono usate brutalmente per fabbricare bambini che non potranno mai conoscere? Se non è sfruttamento questo, che cos’é? Me lo dica lei signora Emma Bonino che è tanto amica di Soros. Chi le difende quelle povere donne?

Sia chiaro, questa non è propaganda, ma difesa della dignità dell’uomo, dell’amore vero finalizzato a dare la vita in modo naturale e scevro dal desiderio d’un figlio che non si può avere ma che si può comprare come se fosse un frigorifero.

Senza dimenticare – e qui mi rivolgo a quelli che, pur essendo persone di buoni sentimenti, sono favorevoli a questa scelleratezza – che la Tradizione ci rimanda al concetto dell’equilibrio degli opposti, della dicotomia sulla quale si basa l’esistenza del tutto: bene-male, luce-tenebra, bianco-nero, caldo-freddo, uomo-donna. Ed è proprio nella dicotomia uomo-donna che si esprime la perfezione del cosmo concepita e realizzata dall’Altissimo, perfezione che contrasta con la confusione, il caos voluto dal Maligno.

Ecco perché bisogna porre un argine a questo andazzo e al diffondersi di slogan pericolosi, privi di senso e di fondamento, tanto cari al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle “Pari opportunità e ai giovani” onorevole Vincenzo Spadafora del Movimento 5 Stelle che dichiara con disarmante disinvoltura che occorre il “dialogo per evitare di far tornare il Paese indietro di dieci anni” rivolto a chi è contrario alla legalizzazione della pratica dell’utero in affitto, con annessi e connessi.

La verità è che fare dietrofront significa solo che abbiamo sbagliato strada e che, per riprendere il giusto cammino, dobbiamo tornare al bivio per prendere quella giusta. Andando avanti così, di sicuro, andiamo a sbattere.

Anche perché non possiamo disporre della nostra vita, come di quella degli altri, a nostro piacimento. Dice il Signore: “Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello” (Matteo 5,36).

E se non abbiamo neppure il potere di rendere bianco o nero un solo capello come possiamo pensare di fabbricare la vita?

Attenzione perché le pagheremo tutte. Dio sarà anche lento all’ira, ma quando perde la pazienza sono dolori.