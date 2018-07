Un migliaio di No Tav in marcia verso il cantiere

Susa (Ansa) – “La Valle che resiste. No Tav” è lo striscione che apre la marcia, tra gli eventi del festival dell’Alta Felicità, la manifestazione ispirata alla cultura dello sviluppo sostenibile e all’opposizione alle grandi opere. Tra i partecipanti i leader storici del movimento No Tav, come il valsusino Alberto Perino. “Continuiamo a essere vigili, attenti, non ci fidiamo delle dichiarazioni dei giornali e vogliamo vedere atti concreti – dice – Perché un governo non opera con selfie, ma attraverso i documenti. Oggi come ieri siamo quindi pronti a resistere”. Alla passeggiata verso il cantiere di Chiomonte partecipano famiglie, alcune anche con bambini. Molti i partecipanti provenienti da tutta Italia e, dall’estero, Francia e Slovenia in particolare.