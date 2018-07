35enne di Novi Ligure muore lanciandosi col parapendio

Santa Maria Maggiore (da OssolaNews.it) – Precipita per 150 metri lungo le rocce e muore. Tragica domenica per un appassionato di parapendio di Novi Ligure. L’uomo, 35 anni di cui non sono state ancora fornite le generalità, è morto poco dopo le cinque di oggi pomeriggio dopo essersi schiantato contro le lisce e verticali rocce della Pioda di Crana, in Valle Vigezzo. È stato un amico ad allertare i soccorsi quando ha visto la vela del parapendio del trentacinquenne chiudersi di colpo e il corpo dell’uomo finire sulle rocce. La salma è stata recuperata dall’elicottero del 118 e trasportata all’obitorio del San Biagio di Domodossola. Alle operazioni di recupero hanno preso parte anche gli uomini del soccorso alpino vigezzino.