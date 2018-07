Teneva segregata con due cani e nella sporcizia la compagna di cui intascava la pensione di invalidità

Alessandria – Venerdì pomeriggio una donna di 48 anni, originaria di Carpi, seminferma di mente e semiparalizzata, è stata trovata dagli agenti della Polizia Urbana chiusa a chiave in una stanza con due cani, in totale abbandono e nella sporcizia. La puzza insopportabile si sentiva fin nell’androne del palazzo di Via Brescia dove abitava, al punto che i vicini, insospettiti anche dal fatto che dal giorno in cui, insieme al presunto marito conosciuto su facebook nel 2011 (che entrava e usciva tutti i giorni), aveva preso possesso dell’alloggio, era praticamente scomparsa. Pertanto hanno denunciato la cosa al proprietario dell’immobile il quale si è rivolto al Comune che ha fatto intervenire i vigili anche in forza di ripetute richieste di notizie da parte dei familiari della donna. L’hanno trovata coricata su un letto sul quale ogni giorno faceva i suoi bisogni, mentre i due cani sporcavano in terra senza che nessuno avesse mai pulito. La poveretta viveva nella sporcizia, senza luce, senza gas, senza acqua, senza telefono, con le persiane e le finestre chiuse in un caldo soffocante. Il compagno, 37 anni che da qualche mese si era trasferito altrove, è stato fermato dagli agenti con in tasca la chiave della stanza. Per lui è scattata la denuncia di sequestro di persona, circonvenzione e abbandono di incapace. La poveretta invece è finita all’ospedale. Il movente sarebbe stato la riscossione della pensione di invalidità della donna che era versata in un conto cointestato.