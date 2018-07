Uomo di 69 anni morto fulminato dalla corrente mentre ripara una pompa in giardino

Bosco Marengo – Un rappresentante di commercio in pensione, Serafino Restori di 69 anni, è morto folgorato ieri pomeriggio mentre stava riparando una pompa idraulica nel giardino della sua casa che si trova lungo la provinciale che porta a Novi Ligure. È stato raggiunto da una scarica elettrica a 220 volt che l’ha folgorato. I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato i primi rilievi per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente mentre i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare la vittima ma non c’è stato niente da fare. Serafino Restori nel 2009 si era candidato alle elezioni comunali con l’attuale sindaco, Gianfranco Gazzaniga.