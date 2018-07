Distruggere la famiglia per non avere più ostacoli che si frappongono tra il potere finanziario globale e il mercato. Distruggere l’identità per ridurre l’essere umano senza identità ad un consumatore acritico. La Lega di Salvini dimostra che esiste una forte contrapposizione fra popolo ed elite, un popolo che vede nei politici come Matteo Salvini dei nuovi Alberto da Giussano che combatte per l’affrancamento dei popoli dalla global class capitalistica.