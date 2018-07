Alessandria: i giovanissimi che interessano alla Juve

Alessandria – Giovani calciatori, vite parallele. E l’incipit fa un po’ il verso a un vecchio programma tv in cu le telecamere accompagnarono una formazione giovanile della Fiorentina verso un campionato da protagonista. Già in quel format si potevano notare tutte le incongruenze del calcio italiano: se infatti ragazzi di 18-19 anni erano appassiti in Primavera, nella speranza e nell’attesa di diventare qualcuno in prestito, il trend nel resto d’Europa era completamente diverso con la Premier League in prima linea, come illustra la grafica prodotta dalla redazione sportiva di Bwin Italia. Squadra riserve in un campionato a parte, magari professionistico: sarebbe stata la svolta 10 anni fa, diventa una manovra necessaria adesso. Chi ha aderito? Soltanto la Juventus.

Juve che potrebbe poi attingere a piene mani dall’ambiente calcistico piemontese, dove sempre più squadre si stanno attrezzando per il calcio professionistico. Vercelli e Novara restano società amiche, lo è molto anche l’Alessandria. A proposito: il discorso sui giovani alessandrini è già ampiamente impostato. E se in Premier League notiamo che un giocatore ha molte possibilità di esordire da giovane, ecco che in Italia si potrebbe prendere la stessa piega.

Xavier Usel è il primo nome sul piatto: classe 2000, è un attaccante atipico ma col vizietto giusto. Quello del gol. È nativo di Aosta, dove il calcio non è una religione: ma da passatempo si passa a lavoro, la strada è quella perfetta. Di un anno più giovane è Nunzio Sessa: centrocampista d’impostazione e di talento, può fare grandi cose. Come Matteo Gerace: el diez, il giocatore che spacca le partite e le porte avversarie; come Filippo Capocelli: mediano di qualità, il cui idolo è quel Cristiano Ronaldo che presto si allenerà non troppo distante da casa. Insomma: i nomi ci sono, ci sono pure le volontà. Manca l’ok dell’Alessandria, che sa di poter disporre di un parco giocatori come mai nella sua storia recente. Tutti nazionali e inseriti nell’almanacco dei migliori Under 19 d’Italia, tutti pronti a portare a casa anche qualche trofeo giovanile. Tutti, soprattutto, più o meno in grado di spiccare il volo.

Dulcis in fundo, le storie di Christian Nani, Giovanni Robotti e Pietro Bagnadentro. Il primo è elemento fisso della Rappresentativa della Lega Pro, e punta anche ad esserci nel prossimo Viareggio tra le file della selezione di C (in tutto questo: classe 2001!); il secondo è addirittura un under 15 con molte sottolineature in rosso attorno al suo nome. Bagnadentro è un suo compagno di squadra, probabilmente lo sarà anche nelle prossime avventure.

Perché ad Alessandria si stanno divertendo tutti, e non è un caso che lì siano finiti gli occhi della Juve: quando si muove, la Signora non lo fa mai senza cognizione di causa. Ci voleva una generazione d’oro per raccogliere quanto seminato: tenetevi forte, e mettetevi comodi. Che stanno arrivando.