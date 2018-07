Milan Red, l’hypercar austriaca che sfida Bugatti e Koenigsegg

Milan Automotive è un Marchio austriaco specializzato in vetture sportive: meno conosciuto rispetto alle grandi Case, ma ancora per poco. Infatti, la Milan si lancia ufficialmente nel mondo delle hypercar per sfidare le velocissime Bugatti Chyron e la Koenigsegg Agera: la vettura “Made in Austria” si chiama Red e, come suggerisce il logo sul muso, si ispira al Red Kite, un rapace la cui caratteristica principale è quella di volare in cerchi concentrici per poi buttarsi sulle prede.

Potenza al top

I numeri della Milan Red sono impressionati: il propulsore è un V8 da 6.2 litri affiancato da 4 turbo che gli permettono di toccare una potenza di 1.325 CV e 1.400 Nm di coppia. La trazione è rigorosamente posteriore, mentre il cambio è automatico a doppia frizione con 7 velocità. Peso super contenuto: 1.300 kg, grazie all’uso della fibra di carbonio per la monoscocca e per i pannelli della carrozzeria. Le misure sono 4,74 m di lunghezza, un’altezza di 1,19 m di altezza, 2,15 m di larghezza e 2,75 m di passo.

Anche l’aerodinamica è al top, con l’alettone posteriore a scomparsa.

Prestazioni da urlo

Parlando di prestazioni, c’è solo da rimanere a bocca aperta: 0-100 km/h in 2,47 secondi, 0-200 km/h in 5,46 secondi e 0-300 km/h in 9,8 secondi! La velocità massima dichiarata è di oltre 400 km/h, con un’accelerazione laterale massima pari a 2,6 G. Come ogni hypercar, la Milan Red sarà un privilegio solo per pochi: saranno venduti 99 esemplari ad un prezzo di 2 milioni di euro l’uno.