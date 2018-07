Scontro frontale fra due auto a Viguzzolo: sei feriti e una cabina dell’Enel distrutta

Viguzzolo – Sei feriti, di cui tre gravi, costituiscono il tragico bilancio di un grave incidente stradate che si è verificato ieri pomeriggio, domenica 29 luglio, verso le cinque e mezzo lungo la Provinciale 99, all’inizio di Via 1° maggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti due auto, una Opel Zafira e una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. A bordo sei persone fra cui due bambini per fortuna non in gravi condizioni. Sul posto è giunta una pattuglia della polstrada di Tortona oltre ad una squadra del 118. Tutti i feriti sono stati ricoverati all’ospedale di Tortona. Il tratto di provinciale è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e l’intervento dei tecnici dell’Enel per riparare una cabina che forniva l’energia elettrica ai residenti in zona.

La foto dell’incidente è tratta dal web