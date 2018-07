Al declino dei centri commerciali può corrispondere il rilancio dei dettaglianti

da Business Insider – Che fine ha fatto il business dei centri commerciali? Piegati dalla crisi, oscurati dal concetto meno invasivo dei centri commerciali naturali (cioè un’aggregazione di esercizi commerciali integrai tra loro nei centri urbani) e annichiliti dal commercio online, i cosiddetti “mall” stanno pagando pegno a livello globale, tanto da essere i maggiori protagonisti della cosiddetta Apocalisse del retail.

La questione è seria. Secondo un report rilasciato lo scorso giugno da CreditSuisse, in America un centro commerciale su quattro abbasserà la saracinesca nei prossimi cinque anni e nel 2018 chiuderanno i battenti più di 8mila punti vendita.

Ovviamente tutto ciò è la ricaduta diretta dello shopping online che sta crescendo rapidamente e che si stima raggiungerà il 35% delle vendite totali di abbigliamento entro il 2030. Un incremento verticale visto che quest’anno si attesta al 17%.

Ma proprio dagli Stati Uniti giungono possibili contromisure.

A Los Angeles la battaglia contro la morte dei centri commerciali è condotta principalmente dalla multinazionale Westfield che ha recentemente inaugurato la Westfield Century City, reimmaginata in collaborazione con l’interior designer – nonché star televisiva – Kelly Wearstler. L’impatto visivo è forte: sono presenti numerosi spazi all’aperto, ettari di giardini e persino un baldacchino di ulivi e palme che danno ristoro anche alla vista, in mezzo a più di 200 negozi, compresi Nordstrom e Zara. Inoltre, qui è presente Eataly, la prima sede sulla costa occidentale degli Stati Uniti e diversi ristoranti gourmet, incluso il Din Tai Fung, che vanta una stella Michelin. Ma non è tutto, poiché la Westfield Century City di Los Angeles lascia spazio al fitness e all’intrattenimento di qualità, giungendo ad assumere un “direttore creativo dell’intrattenimento globale” – il produttore di Broadway Scott Sanders – per gestire la sua programmazione live al suo interno.

Ma basteranno queste contromosse?

“Il ‘centro commerciale’ suona datato – afferma Steven Lowy, co-CEO della società – per cui è necessario renderlo nuovamente accattivante, trasformandolo in centri comunitari che non sono esclusivamente concentrati sulla vendita al dettaglio di abbigliamento, giungendo a locarli in aree di grande ricchezza urbana, non nelle periferie cittadine”.

Forse internet non può davvero ucciderli se desideriamo ancora l’interazione fra esseri umani. La crisi – però – è evidente visto che nel 2007 il 42% dei profitti di Westfield veniva da questo mondo ma oggi è crollato al 28%, spingendo l’azienda alla vendita rapida, che l’ha fatta scendere da 69 a 33 centri commerciali solo negli Usa.

Il progetto del megacentro commerciale che Westefield aprirà a Segrate (Milano) nel 2020. Westfiled

E la sfida del futuro si giocherà in Italia visto che nel 2018, “dopo anni di ritardi nella burocrazia” (secondo BusinessofFashion.com), Westfield inizierà a sviluppare ciò che dovrebbe diventare il più grande centro commerciale di Milano, un investimento di 1,4 miliardi di dollari, costruito in partnership con Gruppo Stilo, programmandone l’apertura per il 2020.

Basterà incrementare l’interazione umana, offrire punti relax all’aperto, giardini pensili e innalzare lo standard della qualità offerta dai punti vendita puntando sull’eccellenze, per frenare l’avanzata del digitale e il crollo del concetto di centro commerciale? La battaglia sarà durissima e in ballo c’è una bella fetta dell’economia globale.