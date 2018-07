“Asta-spezzatino” per la vendita della Sapsa Bedding

Alessandria – Sono due le offerte arrivate per la Sapsa Bedding, l’azienda di Silvano d’Orba sita in località Caraffa e specializzata nella produzione di materassi in lattice, il cui futuro produttivo appare, al momento, quanto mai incerto.

Una è arrivata per il lotto dei magazzini, l’altra per quello che comprende i capannoni della produzione. Fumata nera per il terzo, inerente le scaffalature.

Due gli acquirenti, ben distinti. In futuro, dunque, gli immobili potrebbero ospitare diverse attività.

Ancora anonimi i nomi dei due soggetti anche se pare che i magazzini sarebbero stati acquistati da un’impresa del settore delle materie plastiche che ha già una base operativa nella nostra provincia.

La parte produttiva sarebbe, invece, stata affidata ad un gruppo industriale che ha legami forti con Ibb, il ramo commerciale di Sapsa che ha operato nell’ultimo anno. Non è quindi escluso che in qualche modo la produzione dei materassi possa andare avanti.

Ma resta incertezza sui tempi.

Per i magazzini l’offerta è stata più alta rispetto alla base d’asta e i tempi dovrebbero prospettarsi non troppo lunghi. Più incertezza regna per quanto concerne il lotto produttivo la cui offerta è stata più bassa.

Lunedì ha espresso una moderata soddisfazione la sindaca di Silvano d’Orba, Ivana Maggiolino mentre più prudenti si sono dimostrati i sindacati, soprattutto sugli spiragli occupazionali.