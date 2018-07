F1 2018, test Ungheria, Day 1: Giovinazzi più veloce di Vettel

da Automoto.it – Per il Circus della Formula 1 non è ancora tempo di andare in vacanza: prima del meritato riposo, i team sono impegnati nella due giorni di test infrastagionali all’Hungaroring. Ad ottenere il miglior tempo nella prima giornata è stato Antonio Giovinazzi: il pilota di Martina Franca ha fatto registrare il crono di 1’15″648 al volante della Ferrari SF71H.

Si tratta di un tempo di mezzo secondo più veloce rispetto al record colto da Vettel nel weekend di gara. Per capire come si è comportato Giovinazzi rispetto ai piloti titolari, bisogna analizzare gli pneumatici utilizzati. Giovinazzi, però, ha sfruttato le più performanti hypersoft, non disponibili per la corsa.

Seconda posizione per Marcus Ericsson, in forza alla Sauber, staccato di due secondi e mezzo da Giovinazzi. Terzo è Brendon Hartley, della Toro Rosso, davanti a Lando Norris, della McLaren, che ha ottenuto il suo miglior tempo con le soft. George Russell, in azione con la Mercedes, si è classificato in quinta posizione, dopo aver inanellato solo 49 giri, il minor numero tra i piloti in azione oggi.

Segue Daniel Ricciardo, della Red Bull, che, come Nicholas Latifi, della Force India, e Oliver Rowland, della Williams, ha provato un’ala sperimentale, che segue i dettami della stagione 2019. A separare Latifi e Rowland troviamo Nico Hulkenberg, in forza alla Renault. Chiude la classifica Sean Gelael, finito a muro in curva 11 con la sua STR13.