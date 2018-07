Tortona si candida ad ospitare il megaospedale: una vecchia storia che non ci è mai piaciuta

Alessandria (Red) – Tortona si candida ad ospitare nel suo territorio il nuovo ospedale unico per Alessandria, Novi e Tortona, venendo incontro alla politica regionale che, per razionalizzare i costi, ha pensato a questa megastruttura. A disposizione ci sarebbero ben 240.000 metri quadrati (24 ettari) di terreno ad ovest della città, in Strada Cabannoni, un’area che è stata inserita nella bozza presentata in Commissione Urbanistica Comunale. Nel progetto esaminato in questi giorni è prevista una nuova rete stradale per favorire e rendere veloce il transito da e per il nuovo complesso ospedaliero che collegherebbe la rotatoria all’intersezione di Strada Comunale Gerola con la statale per Alessandria, a Torre Garofoli, alla futura rotatoria tra strada comunale Cabannoni e la provinciale 211, in fase di realizzazione, così da rendere pienamente operativa la tangenziale nord verso Voghera.

Dalla riorganizzazione e ridistribuzione delle aree industriali e agricole si otterrebbe il recupero di circa cento ettari a destinazione agricola recuperando aree residenziali per un totale di 180.000 metri quadrati (18 ettari), quindi perdendo alla fine un’estensione pari a circa 60.000 metri quadrati (6 ettari). Tra i principali obiettivi della proposta preliminare del progetto di Variante, anche la riqualificazione delle aree industriali dismesse riconvertendole ad uso abitativo, sociale e terziario, ovvero in aree di riqualificazione urbana. Nello specifico, si tratta del complesso degli ex magazzini Tabacchi Goggi e depositi del sale.

A noi l’idea del megaospedale non piace, anche perché non serve a niente, costa un sacco di soldi e non garantirebbe quello che garantiscono oggi gli ospedali esistenti ai quali serve solo qualche aggiornamento in termini di competenze ed attrezzature.

Il grande Guido Manzone ha scritto in merito un bell’articolo pubblicato su Alessandria Oggi il 10 aprile del 2013. Va letto, per capire come stanno le cose.

Anche i lupi più famelici, prima di rissare per la preda aspettano di averla presa, a differenza dei politici alessandrini che si azzannano al solo pensiero di farla propria. Incontestabile considerazione nata spontanea dal gran ringhiare provocato dall’improvvida iniziativa del sindaco Rita Rossa di rilanciare la proposta di trasferimento dell’ospedale di Alessandria benché non sia assolutamente da trasferire e vada benissimo là ove si trova. Proposta che, solo per gentilezza, definiamo bizzarra, visto che il Comune di Alessandria è fallito, oberato da debiti insoluti e con gravi difficoltà persino a pagare gli stipendi. Nonostante queste premesse, che certo non depongono a favore della fattibilità dell’opera, sono già cinque i branchi di lupi intenti a disputarsi la preda, ognuno proponendo un sito diverso ove localizzare il trasferendo ospedale. Ma stiamo ai fatti di questa lotta fratricida di tutti contro tutti. Ad onor del vero la vicenda ha origine dall’intenzione della ormai defunta giunta Fabbio (PDL) di localizzare l’ospedale nei terreni della Cascina Taverna in zona Cristo. La nuova giunta (PD) anziché bocciare la sconsiderata iniziativa in nome della ragione e del più elementare buonsenso, si è affrettata a farla propria avendo però cura di mutarne la localizzazione e di proporne un’altra, di diversa proprietà, nella zona di Alessandria 2000. Ma è bastato il rumore di questa onda anomala, nelle immote acque cittadine, per ridestare l’attenzione di alcuni lupi vaganti dentro e fuori Alessandria. E così è subito rampollata una nuova proposta da parte di un terzo branco intenzionato a localizzare l’errabondo ospedale al Borsalino. Ma non bastava ancora! Immediatamente si è sentito il latrare di un quarto branco questa volta per privilegiare l’area dell’ex zuccherificio (quest’ultima è un’enorme area industriale dismessa in cui, dopo un abbandono durato decenni, avrebbe dovuto installarsi un doppio supermercato (Esselunga e Coop) ma, a quanto pare, morto ancor prima di nascere, vista la crescente crisi della grande distribuzione italiana). Ma tutto l’abbaiare dei lupi alessandrini ha finito con l’attirare un quinto branco proveniente da fuori città. E questo non era di lupi bensì di leoni che subito si è mosso con la forza e la capacità d’azione del grande predatore, facendo fare agli alessandrini l’umiliante figura di uggiolanti cagnetti da salotto. Il territorio di provenienza del nuovo branco è di granitico controllo della dinastia dei Signori dell’asfalto e comprende i comuni di Pozzolo, Tortona, Castelnuovo fino a Pontecurone. Capo di questo nuovo branco è il Sindaco di Tortona, Massimo Berutti, un paleodemocristiano, storico amico dell’assessore regionale alla sanità Cavallera che, ottimamente consigliato, ha subito capito come la forza del denaro, con gli annessi appoggi politici, conti assai più delle fumose parole degli alessandrini per conquistare l’ambita preda. La sua proposta, rilanciata con grande strombazzo dagli strumenti di informazione e dalla stampa, è di localizzare l’ospedale negli estremi confini della Fraschetta, sull’asse Genova Milano, e di farlo alla grande, estendendo il servizio a tutte le utenze del sud Piemonte, anche al di fuori della provincia di Alessandria. A questo scopo, e ben sapendo che l’unione fa la forza, Tortona si è premurata di inviare una prima comunicazione a Novi e agli altri comuni interessati, compreso quello di Alessandria che, in questa operazione, dovrebbe svolgere il non gradito ruolo del tacchino al pranzo di Natale. Giocando pesantemente sul fatto che il fallito capoluogo di Alessandria non ha né soldi né credito, il furbo Berutti ha esteso la propria comunicazione alle fondazioni bancarie Carige, CR Tortona, CR Alessandria al preciso scopo di sondare le banche per vedere quanto sono disposte a sostenere finanziariamente l’operazione. La proposta è stata pure ufficialmente estesa alla Regione Piemonte e all’ASL. Tutto quanto è stato appoggiato con entusiasmo fratricida dai segretari di tutti i gruppi politici tortonesi, sia di governo che di opposizione, compreso il locale segretario del PD Alessandro Torlasco, probabilmente dimentico che Alessandria è governata dal suo stesso partito. E gli alessandrini, come hanno reagito a questo palese tentativo di scippo? Per il momento non risulta si siano mossi essendo i politici locali molto umili e prudenti rispetto a qualsiasi iniziativa proveniente da Tortona, reale capoluogo politico ed economico della provincia. Altri si sono limitati a gettare acqua sul fuoco sostenendo che i ruggiti del sindaco di Tortona provengono da un nastro registrato e sotto la pelle del leone si nasconde solo un lupetto. A nostro giudizio la realtà è un’altra: Alessandria, come sempre, prima di muoversi aspetta l’aulico parere del signore di Castelnuovo, per ora a riguardo, silente, o dei suoi paladini, autentici padroni dei nostri destini.