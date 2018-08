Ceduto il portiere dei Grigi Vannucchi

Alessandria – Gianmarco Vannucchi passa dall’Alessandria alla Salernitana. L’ufficialità è stata data mercoledì mattina dal club grigio sul proprio sito. Il portiere in realtà non si era mai unito al gruppo e dunque un suo trasferimento verso un altro club era sempre stato nell’aria. Adesso l’ufficialità del passaggio alla Salernitana.

Vannucchi, 23 anni, era arrivato tre stagioni fa nelle file dei grigi, acquistato dalla Juventus.

Con il club mandrogno aveva ancora due anni di contratto ma alla fine ha deciso per un triennale alla Salernitana dove ritroverà l’ex compagno di squadra Bocalon.

In uscita l’Alessandria potrebbe dare via altri due pezzi pregiati: Fischnaller sembrerebbe diretto verso Catanzaro mentre tra Gonzalez e il Novara le cose parrebbero ormai quasi fatte.

Intanto pare proprio che debba slittare l’inizio del campionato di Legapro. La Lega di C, in un comunicato, ha fatto sapere che “alla luce dell’elevato numero di procedimenti ancora pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del campionato Serie C, la Lega Pro è costretta a prendere atto della impossibilità di procedere alla presentazione dei calendari a Roma, nella data originariamente fissata”.

La nuova programmazione sarà decisa dal consiglio direttivo della Lega Pro, di cui fa parte anche il presidente dell’Alessandria, Luca Di Masi, convocato per lunedì 6 agosto a Firenze.

Indicativamente, i nuovi calendari dovrebbero essere presentati il 22 agosto mentre l’inizio del campionato, a questo punto, slitterebbe almeno di una settimana.