Grande vincita al Superenalotto a San Michele

Alessandria San Michele – Vincita alla tabaccheria – edicola di San Michele, in Via Casale 32, gestita dal signor Giancarlo Bruno. Un fortunato giocatore, si pensa a qualcuno che abita nel sobborgo alessandrino, grazie ad una giocata minima o ad un sistemino più articolato che ha sviluppato schedine da sei numeri, si è portato a casa, grazie ad un 5 al Super Enalotto, più di 152.000 euro. L’estrazione è di ieri, martedì 31 luglio. Il 5 è stato pagato 152.779,06 euro. Intanto Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 21.300.000 euro, disponibili per il concorso di domani.