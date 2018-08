Coppa Italia senza sponsor, Toninelli cancella il contratto di Trenitalia per investire sui pendolari

Roma (Giuliano Balestreri) – È durata meno di una settimana la sponsorizzazione di Trenitalia alla Coppa Italia. Il contratto tra la controllata di Fs e la Lega Calcio è stato firmato il 27 luglio, ma mercoledì primo agosto l’amministratore delegato Orazio Iacono insieme al neo ad di Fs, Gianfranco Battisti hanno incontrato il numero uno della Lega, Gaetano Micciché, per comunicargli l’intenzione di rescindere l’accordo triennale da 20 milioni di euro. Il presidente della Serie A ha preso atto con disappunto di questa intezione dell’azienda. Il rischio è che ora sulla vicenda si apra un contenzioso legale anche se il governo su questo punto mostra tranquillità.

I vertici di Trenitalia si sono dunque adeguati alla richiesta di cancellazione dell’accordo arrivata proprio da Battisti su input del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli che destinerà le risorse a maggiori investimenti a favore dei treni per i pendolari. Già all’indomani dell’intesa, comunque, il governo fece sapere che avrebbe analizzato l’accordo con attenzione. In fondo, l’operazione non ha mai convinto l’esecutivo che certamente non ne ha gradito i tempi: la firma era arrivata all’indomani dell’annuncio del ministro dei Trasporti della revoca di tutto il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, la controllante di Trenitalia.

Come se non bastasse, la ratifica in Lega Calcio è arrivata proprio quando Toninelli e il vice premier Luigi Di Maio chiudevano la stagione dell’Airbus di Stato voluto dal governo Renzi. Insomma a un tentativo di controllare le spese pubbliche, un’azienda di Stato si impegnava a spendere solo per una competizione sportiva.

A rendere ancora più complicata la situazione contribuisce il ruolo di Onesti (numero uno anche degli Aeroporti di Puglia, nomina fortemente contestata dai 5 Stelle che chiesero l’intervento dell’Anac) e Iacono. Non solo perché entrambe le nomine risalgono ai governi Renzi e Gentiloni, ma anche perché da maggio Onesti ricopre anche il ruolo di amministratore unico di Federcalcio Spa, la cassaforte della Figc.

Revocati tutti i membri del cda (Tavecchio, Lotito, Cosentino e Macalli), al loro posto è stato nominato il manager di Trenitalia. Una nomina che ha avuto l’avvallo del numero uno del Coni ed ex Commissario della Lega Calcio, Giovanni Malagò: in quelle settimane il capo dello sport italiano era particolarmente impegnato nella vendita dei diritti tv – poi assegnati a Sky e Perform a metà giugno – e nella ricerca di sponsor per la Serie A.