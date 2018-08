Skoda Karoq Sportline, sportivamente SUV

Al prossimo Salone di Parigi Skoda presenterà una versione inedita del SUV compatto Karoq. Si tratta dell’allestimento Karoq Sportline che punta sulla sportività per conquistare la fascia di pubblico più giovane.

La nuova Skoda Karoq Sportline si distingue per paraurti sportivi, cerchi in lega bruniti da 18”, vetri oscurati e barre nere sul tetto. All’interno sono stati adottati sedili sportivi in tessuto Thermoflux con supporto lombare regolabile all’anteriore, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, pedaliera sportiva in acciaio, cielo e montanti neri e pacchetto di illuminazione a led.

Come optional è disponibile il quadro strumenti digitale “Virtual Cockpit” con una modalità di visualizzazione esclusiva, con contagiri e tachimetro al centro dello schermo. L’ESC offre inoltre due livelli di intervento.

In Italia la Skoda Karoq Sportline sarà proposta con la motorizzazione 2.0 TDI 190 CV DSG 4×4 e con il 2.0 TDI 150 CV, disponibile sia con trazione anteriore o integrale 4×4 e con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 velocità. Le stesse combinazioni di trazione sono disponibili per il 1.5 TSI 150 CV, per l’Italia disponibile solo il cambio automatico DSG.