Amore paterno

Un padre è in ansia perché la moglie è in sala parto che sta per dare alla luce un bambino.

Finalmente esce la capo sala e dice; “È nato”!

Il padre chiede: “È un maschio”?

La capo sala: “Beh…, insomma…”

Il padre agitatissimo: “È sano, sta bene, è tutto a posto”?

La capo sala: “Beh…., insomma…”

Il padre innervosito: “Ma come insomma, vorrei vederlo”!

La capo sala va a prenderlo.

Avvolto in un asciugamano bianco c’è un grande orecchio che pulsa.

Il padre: “Ma cos’è sta roba”?

La capo sala: “Mi rendo conto che può essere difficile per lei che è il padre, ma questo è suo figlio”.

Il Padre: “Ma come mio figlio, questo è un orecchio”!

La capo sala: “No, è suo figlio, è vivo, ha il cuoricino, i polmoncini, è tutto a posto solo che si è sviluppato moltissimo l’orecchio sinistro. Lo accetti, è pur sempre un dono di Dio”.

Allora il padre si fa coraggio lo prende in braccio e, solleticandogli col dito l’enorme orecchio, gli sussurra sorridendo amorevolmente: “Piripiripiri…”.

E la capo sala: “Parli forte perché è sordo”.