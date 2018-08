Cani tenuti nella sporcizia senza acqua e cibo: denunciato il proprietario

Casale Monferrato – I Carabinieri Forestali di Casale Monferrato, insieme ai veterinari dell’Asl e ai Carabinieri di Ticineto, hanno posto sotto sequestro 6 cani privi di microchip.

L’operazione è avvenuta a Bozzole, in una abitazione privata a causa delle condizioni in cui erano costretti a vivere gli animali. Due cani adulti, un Golden Retriever e un meticcio, e 4 cuccioli di razza Pittbull, vivevano infatti in scarse condizioni igieniche, in mezzo ai propri escrementi, privi di acqua e di cibo.

I Carabinieri, aiutati da personale dell’Asl, hanno provveduto immediatamente a ricollocare in strutture più idonee gli animali e hanno denunciato il proprietario, un italiano di 50 anni, per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.