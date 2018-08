Fischnaller a Catanzaro

Alessandria – Un altro pezzo pregiato del reparto offensivo dell’Alessandria Calcio se ne è andato. E altri due starebbero per fare pure loro le valigie.

Il club piemontese ha annunciato, stamane, il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante altoatesino Manuel Fischnaller al Catanzaro. Il giocatore ha siglato un contratto di due anni con il club calabrese giallorosso che ha battuto la concorrenza di Casertana e Triestina.

Michele Marconi pare sempre più diretto verso Pisa. Il centravanti toscano sarebbe, infatti, uno degli obiettivi principali del club nerazzurro che gli farebbe spazio per sacrificare uno tra Eusepi e Negro.

Infine, Pablo Gonzalez sarebbe ormai pronto a vestire di nuovo la maglia del Novara. Il club di patron De Salvo deve allestire un organico che sostenga la categoria superiore, quindi l’attenzione si è spostata anche verso altri tipi di giocatori. La punta argentina avrebbe, però, espresso la volontà di tornare a giocare nella città in cui vive da tempo e dall’entourage del club novarese arrivano conferme in tal senso.

In entrata, invece, l’Alessandria ha ingaggiato il trequartista Daniele Rocco.

Vent’anni, Rocco la scorsa stagione ha vestito la maglia della Reggiana con la quale ha collezionato diciassette presenze fra campionato, coppa e playoff. Nato come centrocampista centrale, nelle ultime stagioni il giocatore è stato impiegato sovente anche come trequartista o attaccante aggiunto.

In difesa all’Alessandria è stato accostato il nome di Andrea Petta, 26 anni, ex Bisceglie. Ma dalla dirigenza mandrogna non è trapelata nessuna conferma o smentita.

Domenica i grigi sfideranno in amichevole il Renate poi da lunedì 6 agosto si dovrebbero conoscere le composizioni dei tre gironi di serie C.