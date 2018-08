Il sommergibile misterioso

La Marina Militare Italiana, di stanza nel Mediterraneo insieme alle forze NATO, ha segnalato a tutte le Capitanerie di Porto un sommergibile senza segni di riconoscimento immobile in fondo al mare al largo di Lampedusa. Non dà segnali e non risponde ai messaggi. Molti equipaggi delle varie marine militari del Mediterraneo (spagnola, francese, italiana) si sono immersi, ma dal sommergibile nessun segno di vita. Dentro è tutto spento. È un mistero. Ad un certo punto, su una lancia, giungono sul posto i Carabinieri di Lampedusa al comando del Maresciallo Caputo con a bordo il Brigadiere Cammarata, esperto sub.

“Comandi ammaraglio – saluta il Maresciallo Caputo appena arrivato – chiamato ci hanno. Un sommeggibbile è sul fondo. Le acque territoriali di competenza nostra sogno, e se vossìa pemmette, andiamo a vedere”.

“Prego – risponde l’ammiraglio Canepa – ma dubito che possiate scoprire qualcosa”.

“Non si preoccupi ammaraglio – risponde il maresciallo – del posto siamo e conosciamo benissimo il mare nostro”.

Il brigadiere Cammarata indossa la muta da sub, le bombole e si immerge. Dopo cinque minuti riemerge ed esclama: “Il sommeggibile sul fondo nostro è, dei carabbinieri è”!

L’ammiraglio Canepa stupefatto risponde: “Belin! Ma come fa a dirlo”?

Il brigadiere Cammarata: “Non ce stanno dubbi Ammaraglio, ho bussato e mi hanno apetto”!