L’afrodisiaco

Ad un mese dal matrimonio lo sposo è preoccupato perché la moglie non gliela da.

Accampa scuse del tipo: stasera sono stanca, domani devo alzarmi presto, ho mal di testa ecc.

Lui va dall’amico medico per un consiglio. Gli racconta tutto, e il dottore:

“Tranquillo! Mi è arrivata giusto la settimana scorsa questa medicina dal Giappone. È un afrodisiaco fenomenale, bastano poche gocce e tua moglie diventerà un fuoco di passione”.

“Sì – risponde lo sposo -, ma come posso fare per darle le gocce?”

“Semplice, stasera senza farti vedere gliene metti tre o quattro, ma non di più mi raccomando, nella minestra. Sono incolori e inodori, per cui lei non si accorgerà di niente. Vedrai che notte mio caro!”

Lo sposo rientra a casa con la boccetta della miracolosa medicina giapponese e, mentre lei è girata di schiena perché sta prendendo alcune cose nel frigo, lui le mette le gocce nella minestra.

Poi si siede al suo posto a tavola e pensa: se fanno bene a lei faranno bene anche a me, stasera non posso ciccare, e se ne versa un po’ anche nella sua minestra

Viene la notte, i due vanno a letto.

Verso le tre la moglie è ancora sveglia come è sveglio anche il marito.

Ad un certo punto lei piagnucolando vogliosa e ansimando dice con voce sexy ma decisa: “Voglio un uomooo!”

E lui, fremendo: “Anch’iooo!”.