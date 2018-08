Morta la donna di Novi coinvolta nel gravissimo incidente stradale sulla 35 Bis dei Giovi

Bosco Marengo – Un morto e un ferito costituiscono il bilancio di un gravissimo incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le 4 e mezzo all’incrocio con Strada Emilia lungo la Statale 35 Bis dei Giovi all’altezza dello stabilimento Sogin (ex Fn – Fabbricazioni Nucleari). Coinvolti un Tir e due auto, una Chevrolet Matiz ed una Peugeot 2008. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti e si sa solamente che il Tir arrivava da Novi mentre la Peugeot procedeva in senso opposto. La Matiz condotta da Sabrina Masini (nella foto tratta da facebook), 49 anni di Novi, potrebbe essere sbucata da una strada laterale per poi scontrarsi con la Peugeot. La fiancata del lato passeggero della Matiz è stata sfondata, mentre il Tir era danneggiato solamente nella parte anteriore sinistra. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Tortona insieme al 118 che ha trasportato in ospedale ad Alessandria la conducente della Chevrolet in condizioni molto gravi. Per lei non c’è stato niente da fare in quanto è deceduta poco dopo il ricovero. Qualche escoriazione per la giovane alla guida della Peugeot, mentre è uscito illeso ma scosso l’autista del Tir. Un contributo decisivo per la ricostruzione dell’incidente sarà dato dalle telecamere installate all’altezza del semaforo all’incrocio con la strada comunale per Bosco Marengo che hanno ripreso l’incidente.. Sabrina Masini, originaria di Alessandria, aveva lavorato come cuoca nell’azienda di ristorazione alessandrina Aristor ma era molto stimata e conosciuta anche a Novi dove viveva col marito Roberto Manfredini e due figli nel quartiere G3. Ultimamente svolgeva l’attività nell’ambito del commercio ambulante nel settore alimentare.