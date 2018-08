Paolo Arrobbio nuovo presidente Amag: dal mondo bancario alla multiservizi alessandrina

Alessandria – Con decreto del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, è stata ufficializzata la nomina di Paolo Arrobbio a presidente di Amag Spa. Il suo nome era già iniziato a circolare subito dopo l’addio di Stefano De Capitani, congedatosi pubblicamente il 12 giugno. Arrobbio, si dice voluto espressamente dalla Lega, proviene dal mondo bancario essendo stato direttore della filiale alessandrina della Banca Popolare di Novara ed attuale direttore commerciale. Il suo insediamento avverrà oggi pomeriggio, venerdì 3 agosto, all’annuale assemblea dei comuni soci che si occuperà anche di esaminare i conti e l’andamento di una società le cui attività spaziano ormai, come si sa, dalla gestione di reti e distribuzione di acqua e gas, ai rifiuti, al trasporto pubblico, al riscaldamento.

Mauro Bressan resta amministratore delegato mentre in qualità di consigliere il sindaco Cuttica di Revigliasco ha scelto Michela Ivaldi, per i comuni minori Stefano Cavanna.

Paolo Arrobbio l’ha spuntata su altri due aspiranti: Luciano Artana, dell’Artana Alimentare (ristorazione e refezione) e Paolo Borbon, a capo dell’Acsel, società rifiuti della Val Susa.

Il bando era scaduto il 20 giugno, nel tempo intercorso fino ad oggi si sono anche pronunciati i capigruppo in consiglio, dopo aver ascoltato due dei tre candidati (Artana non si era presentato).

Arrobbio, in carriera, è stato responsabile della filiale alessandrina della Banca Popolare di Novara fino a diventarne l’attuale direttore commerciale.

Con lui, sempre per decreto del sindaco di Alessandria, sono entrati come membri del Collegio sindacale Marinella Lombardi presidente, Lorenzo Dutto sindaco effettivo e Matteo Panelli sindaco supplente.