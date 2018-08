Rissa davanti alla trattoria perché un cane ha fatto pipì

Novi Ligure – Sono stati denunciati a piede libero i tre uomini, D.D., 48 anni, N.F., 23 anni e S.R. 19 anni, che nella serata di lunedì 30 luglio scorso avrebbero aggredito un 56enne novese percuotendolo con calci e pugni perché il suo cane aveva fatto pipì vicino al dehor della pizzeria Bandiera di Corso Marenco di cui sono dipendenti. I carabinieri, al termine di alcuni accertamenti, li hanno denunciati alla procura della Repubblica di Alessandria.

L’uomo è finito all’ospedale quindi è stato dimesso con una frattura nasale giudicata guaribile in 20 giorni, salvo complicazioni.

Da parte dei dipendenti, però, la versione è decisamente diversa.

Stando a quanto raccontato dalle tre persone coinvolte, sarebbe stato l’uomo ad iniziare, afferrando per un braccio una delle dipendenti e tentando di sferrare un pugno ad uno dei tre.

Gli altri due sarebbero intervenuti solo per separarli e da lì sarebbe iniziato il parapiglia.

L’uomo, sempre secondo la versione dei tre dipendenti, sarebbe poi stato accompagnato dentro al locale per permettersi di lavarsi e cambiarsi la maglietta sporca di sangue.