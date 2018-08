Nube tossica per un incendio di poliuretano e polistirolo

Sale – S’è temuto il peggio per il temporaneo inquinamento dell’aria causato dal fumo sprigionato dall’incendio divampato verso le dieci e mezzo nell’azienda Montaggi & Impianti Srl che recupera poliuretano e polistirolo. Le fiamme hanno aggredito un aspiratore per cui il fuoco è aumentato rapidamente. Tempestivo l’intervento di tre squadre di vigili del fuoco partite da Alessandria che hanno avuto ragione delle fiamme nel primo pomeriggio. La protezione civile di Sale ha subito raccomandato ai residenti, in via precauzionale, di restare in casa con le finestre chiuse fino a quando non fossero ultimati i rilievi dell’Arpa. Dato il caldo torrido, i disagi non sono mancati. Verso le quattro del pomeriggio, concluso anche l’intervento dell’Arpa per i rilievi, la situazione è tornata alla normalità.