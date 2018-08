Rottamai mandrogni: sequestrata la Padana Metalli Srl dall’autorità giudiziaria per traffico di rifiuti metallici, ricettazione ed evasione fiscale

Alessandria – Sequestro della Padana Metalli Srl da parte dell’autorità giudiziaria su deferimento della Polizia di Stato, nell’ambito delle indagini iniziate nel 2015 nei confronti di ditte di recupero metalli e nel più generale quadro delle attività di contrasto ai furti di rame e conseguente ricettazione del cosiddetto “oro rosso”. La Polizia Ferroviaria di Alessandria, conclusi gli accertamenti nei confronti della ditta alessandrina adibita alla lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi ed al successivo stoccaggio, nonché di una rete di fornitori e clienti che operavano fuori dalle regole, ha individuato gravi elementi di responsabilità in materia di reati ambientali, tra cui traffico di rifiuti metallici, ricettazione dei metalli pregiati ed evasione delle imposte sui redditi sul valore aggiunto commessi dal 2013 al 2017. Le indagini hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria dell’amministratore delegato della ditta “Padana Metalli”, di colui che è risultato essere l’amministratore “occulto” e di una donna, tutti di Alessandria indagati anche per il reato di associazione per delinquere.

L’esito delle indagini ha consentito alla Procura Distrettuale di Torino ed alla Procura della Repubblica di Alessandria di procedere nei confronti di altre 51 persone per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, il sequestro preventivo della ditta “Padana Metalli” e la confisca di tutti i rifiuti ivi custoditi, con consegna per la vendita alla società immobiliare proprietaria dell’area in cui operava l’azienda, nonché il sequestro di 60 tonnellate di rifiuti metallici, di cui 9 di rame, molti dei quali sottratti in ambito ferroviario.

Questo importante risultato nell’ambito del traffico dei rifiuti metallici, il più significativo del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta, ha rappresentato un efficace deterrente alla commissione di tali specifici illeciti, quali furto e ricettazione di materiale pregiato in particolare il rame, che colpiscono principalmente la rete ferroviaria con i conseguenti disagi per il traffico passeggeri che può subire brusche e prolungate interruzioni, nonché le società elettriche e telefoniche.

Le indagini sulla Padana Metalli Srl si sono concluse a maggio col rinvio a giudizio dei tre principali indagati ma restano in corso per il Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta, con tutte le sue articolazioni operative sul territorio, per cui è stato possibile verificare l’attività di ben 133 rottamai, elevato 28 sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate per un totale complessivo di euro 55.437,32, deferito 8 persone all’A.G. per i connessi profili di carattere penale, sequestrato circa 1.300 chili di rame ed un veicolo utilizzato per il trasporto del materiale.